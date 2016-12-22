大溪高中工安意外 林全下令究責

2016-12-22 12:58

〔記者李欣芳／台北報導〕針對桃園大溪高中新建圖資大樓昨天在灌漿時，疑因女兒牆過重導致鷹架倒塌，5名工人被倒塌的水泥漿與鷹架掩埋，救出時都已無氣息，行政院長林全今天在主持行政院院會時特別關切此事，下令究責。

這起意外造成5人死亡，家屬則質疑「承包商沒做好防護措施」，引發行政院的關切。

林全表示，桃園大溪高中工安事件造成5名工人不幸身亡，請勞動部和工程會檢討與強化營建場所的公共安全，同時也責成所有的工程負責人和監造督導單位，負起相關責任，如有違法情事，要接受司法機關的調查。