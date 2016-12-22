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劉兆玄出新書 馬政府官員出席

2016-12-22  12:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕筆名「上官鼎」的前行政院長劉兆玄，上月卸任中華文化總會，他今舉辦《從台灣來》新書發表會，受訪時被問到，之前成立的「中華文化永續發展基金會」是否要和中華文化總會另別苗頭？劉兆玄說該基金會是以發展中華文化為主，希望可以建立一套類似經濟發展指標（GDP）的中華文化指標。

劉兆玄表示，該基金會一年前就已策畫成立，登記會址已移往光復南路，之前會址登記為中華文化總會地址，僅是信箱地址，他說這基金會將以學術研究為主，以民間力量推動兩岸文化交流。

今日新書發表會，前國發會主委管中閔、前故宮院長馮明珠、中華文化總會秘書長楊渡等人與會。

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  • 前行政院長劉兆玄。（資料照）

    前行政院長劉兆玄。（資料照）

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