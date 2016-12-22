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藍營通過選舉提前案 傳洪秀柱逼黨內大老表態

黨主席洪秀柱發言時，台下仍有一大片空位。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-12-22  13:05

〔即時新聞／綜合報導〕昨天國民黨中常會強行通過黨主席與黨代表選舉日提前議程，媒體報導，是因為洪秀柱提前布局遭制肘，藉由提前議程逼黨內大老表態。

本報報導，國民黨中常會昨強硬援引內政部所訂「會議規範」，在26位中常委抵制下「無異議」通過，將於明年5月20日進行黨主席選舉。對此郝龍斌批，如果每天想著黨主席，什麼事都不能做。郝龍斌說，昨天出席人數不足的情況下通過引發爭議，下週中常會將再仔細討論相關議程。

《東森新聞雲》報導，據了解，改選時程提前，是因為洪秀柱提前布局卻屢遭制肘，想藉此逼黨內大老表態。報導指出，吳敦義、郝龍斌恐提前表態，著手各項選舉活動和行程。

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