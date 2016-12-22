他高聲喊冤 賴清德就職週年記者會被打斷

2016-12-22 12:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天舉行市長長賴清德就職6週年記者會，賴清德在說明市政建設成果時，一名計程車司機黃清會突然出現會場，高聲伸冤，隨即被警方人員架離，賴清德則在台上緩頰說，「不要拉他！不要拉他！」

今天上午11點半左右，賴清德施政報告接近尾聲時，黃清會突然現身高聲喊冤「市長！我要伸冤！」打斷記者會。

警方將黃半拉半推到記者會場外，黃向媒體表示，他是一名計程車司機，他要抗議高鐵及財團把持，讓個人計程車無法到台南高鐵站載客。他說，高鐵土地是政府的，現卻被特定的計程車業者壟斷，這是什麼道理。

他說，他抗議及反映多次最後都沒有下文，因此希望市長能幫他伸冤。

據了解，黃清會為此事已多次抗議，先前也曾闖市府市長室，要向賴清德伸冤。

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