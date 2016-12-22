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聖國總統子女續領獎學金？ 外交部：未定案

2016-12-22  12:36

［記者彭琬馨／台北報導］聖多美普林西比昨宣布與台斷交後，台灣與聖國合作的雙邊計畫將全數終止，相關技術人員設備也逐步撤出，至於目前在台就讀的聖國總統兒女獎學金將延至何時，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡表示，近期將召開跨部會會議討論後續處理事宜。

李栢浡上午在外交部例行記者會中，針對我國與聖國目前合作的雙邊計畫，與領有在台獎學金的聖國學生情況向媒體進行說明。李栢浡表示，據外交部統計，目前共有68位聖國學生在台就讀、分別領有外交部、教育部、國際合作發展基金會三個單位的獎學金，其中包含聖國總統女兒（就讀陽明醫學碩士）與兒子（就讀政大資訊博士班）。

媒體關切台灣方面是否將繼續給予聖國學生獎學金，李栢浡強調，近日將召開跨部門會議，討論這68名學生情況，將做出一個原則性規劃，可能是一學期或一學年，也會對個案進行討論。

由於昨日外交部政務次長侯清山在立法院受訪時強調，「不能繼續用納稅人的錢供他們（聖國學生）讀書」，李栢浡上午表示，會議尚未召開，獎學金會給予到何時目前還沒有定論，不過會尊重外交部部內的指令處理。此外，李栢浡也說，聖國學生在獎學金終止後，仍可選擇自費繼續完成在台學業。

另一方面，目前我國在聖國有一技術團、一專案計畫，共計四位團員兩名家屬，與五位替代役男。李栢浡表示，相關人員將分兩批返台，除第一批技術專家與兩名眷屬將於近期返台外，第二批會在一個月內撤回。

此外，台灣駐聖國有總計約170萬台幣的資產，原則上以致贈合作單位或當地NGO為主，機密文件將依照檔案處理模式帶回，其他則就地銷毀。外交部發言人王珮玲表示，駐外單位在處理完相關事務後將盡速返台。

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  • 外交部記者會，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡針對聖多美斷交做回應說明。（記者王藝菘攝）

    外交部記者會，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡針對聖多美斷交做回應說明。（記者王藝菘攝）

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