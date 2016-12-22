林佳龍就職2週年 滿意治安、交通改善

2016-12-22 12:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今天舉行就職2周年記者會，認為台中市2年來最大的改變是治安、交通與舊城區再生，他也透露捷運藍線可行性評估已通過交通部審核，下午還將與交通部協調大台中山手線計畫，可望全線核定。

林佳龍表示，2年來，市民最有感的應該是治安改善，台中終於擺脫過去治安後段班的窘境，台中犯罪發生數六都最低，打擊詐欺、掃蕩毒品、查補逃犯及檢肅非法槍械的成效六都第1；更重要的是治安滿意度突破7成，創下縣市合併以來的新高。

林佳龍也說，他上任後在臉書徵求十大民怨，5項與交通有關，因此將交通視為最重要、最優先的政策，6成民眾認為交通已改善，市府對交通改善已有完善規劃，需要持續的經費與執行時間，現在正展開「交通大作戰」，這也將是未來施政重點。

林佳龍同時透露好消息，捷運藍線可行性評估已通過交通部審核，近日將報行政院核定；他今天也將北上與交通部協調大台中山手線計畫，可望全線核定，再分年編列預算。

另外，日前市議會審查預算時，國民黨議員認為警察罰單開太多，要求刪除寄送郵資預算，林佳龍當時動怒回嗆。林佳龍今天特別提到此事，並表示，如果因罰單寄不出去，警察不敢取締，超速、酒駕增加，造成事故怎麼辦？這涉及價值挑戰，沒有妥協餘地，他是發揮正義，維護市民安全。

至於舊城區再生，林佳龍表示，他上任前曾說「不能救中區，不配當市長」，上任後立即展開行動，現在很多市民反映柳川變漂亮了，中區街上出現許多年輕人開的特色小店，而市府已送出舊城區再生的都市計畫到內政部，市府藉由多元計畫，「築巢引鳳」，讓舊城區找回新生命。