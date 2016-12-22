共軍若封鎖台灣 馮世寬：國軍能自已突破

2016-12-22 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今日在立法院答詢，綠委王定宇質詢若中共對台灣展開封鎖，我國是否有能力突破？馮世寬信心滿滿地表示，國軍能靠自己的力量來突破中共鎖台。

民進黨立委王定宇質詢表示，中國前南京軍區副司令王洪光曾說2020會爆發台海戰爭，而國防部先前送來的報告也寫到2020年，中國就會完成對台用武的全面性整備，那麼如果共軍在ADIZ（防空識別區）外面封鎖台灣，國軍該如何應對？

馮世寬表示，這個內容涉及機敏性，而國軍一定會盡力突破，王定宇則直說不用討論到內容，只要談有無信心可以做到。馮世寬回答，他有信心國軍可突破封鎖，不用靠外援，靠自己就能辦到。