新北人均獲補助六都最低 黃國昌表驚訝

2016-12-22 11:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委黃國昌今在財政委員會質詢指出，中央政府總預算補助直轄市及縣市政府的預算中，新北市106年度一般性補助款為81億2800萬元，每人平均獲補助2043元，相較其他六都是最低的，讓他這個「新北市人」感到相當驚訝。

「六都彼此之間差異如此大！」黃國昌表示，自己是新北市人，相當驚訝在一般性補助款部分，新北市人均獲補助僅2043元，而台北市一般性補助款有89億3500萬元，等於人均獲補助3315元、桃園市則為2690元、台中市為3180元、台南市為5346元、高雄市為4919元，較低的關鍵因素在哪裡？

行政院主技總處主計長朱澤民說，新北市的教育補助經費較高，班級的人數也比較多，人口量也較具有規模，其他則是財政收支差短，新北市雖然沒台北市好，但財政收支差短的金額相對比較少。