國民黨中央通過黨魁選舉提前案 郝龍斌：不符合民主程序
2016-12-22 11:52
［記者簡惠茹／宜蘭報導］昨天國民黨中常會排定黨主席與黨代表選舉日提前到5月20日的議程，雖然20多名中常委不出席會議，藉此杯葛，但是仍強行通過。國民黨副主席郝龍斌對此表示，要有民主程序，昨天人數不足的情況下通過，會有爭議，將在下週仔細討論。
針對國民黨主席風波，郝龍斌表示，走到任何地方都被問到黨主席的事情，如果每天想著黨主席，什麼事都不能做，現在最重要的是，如果黨的士氣不好，黨不能體會民意的需要，不能接地氣，那誰當黨主席都一樣，怎麼讓國民黨真正了解民眾需要，做民眾有感的事情、為民眾安全把關，國民黨才能被民眾認同，國民黨才有希望。
媒體提問是否想整合國民黨？郝龍斌說，在這次反核災食品公投聯署過程，地方意見領袖例如宜蘭縣議會國民黨團、地方議員都一起做這些事情，相信一起做這件事情一定很有成就感，也覺得這是國民黨應該做的事情，這是國民黨如何整合地方、紮根基層的起步。
國民黨主席與黨代表選舉明年將從7月20日提前到5月20日舉行，郝龍斌說，選舉的程序要有民主程序，例如昨天中常會出席人數不足的情況下，這樣通過會有爭議，下禮拜中常會將再仔細討論相關議程，民主很重要，團結很重要，如果沒有民主就沒有真正的團結，做為黨的主要負責人，如何維持制度合理性？
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