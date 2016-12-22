黨職併公職 陳其邁：胡志強溢領退休金5400萬元

2016-12-22 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員今天審查追討政務人員溢領退休金的相關立法，要向包括國民黨大老連戰、吳伯雄、胡志強等人在內的退休高官，追討黨職併公職所溢領的退休金。民進黨立委陳其邁舉胡志強為例，指出胡的退休金數額計算併入了10餘年黨職，估計溢領5400多萬元。

綜合媒體報導，針對追討溢領退休金，陳其邁提出了《公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例》草案，他舉胡志強為例指出，其教職加上公職的年資不超過15年，但請領的退休金數額卻併入10年11個月的黨職資歷，以平均餘命估算，將溢領5400多萬元。

陳其邁說明，黨職併公職是威權時代產物，1969年考試院將「中國青年反共救國團」及「中國大陸災胞救濟總會」服務年資，採計為人員轉任公職後的公職年資。1971年9月中華民國民眾服務總社發函考試院，以業務受政府委託、實質與公務人員並無差異為由，要求比照辦理，開啟黨職併公職的惡例。