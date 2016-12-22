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顧立雄：洪秀柱沒把黨工權益擺第一

2016-12-22  11:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨副主席詹啟賢主動找上黨產會擬定行政契約，內容包括黨工薪資權益「年資結算不超過16億」，並自中投資產等成立專戶，其金額較國民黨自己提出的14億9千萬元還要多，但行政契約因國民黨主席洪秀柱不簽名未成立。黨產會主委顧立雄今感慨表示，黨產會與詹協商時的立場，就是盡力保障黨工權益，「很遺憾洪主席沒把黨工權益擺在第一。」

詹啟賢銜洪秀柱之命，多次針對黨產議題與黨產會協商，擬定行政契約，在黨工權益方面，內容包括「黨工年資結算，應經各縣市勞動局監督，總額不超過16億，自中投資產、永豐銀帳號及九張支票成立專戶，由國民黨和黨產會共同管理，專門用於年資結清，並按實際狀況申請，結清後如有剩餘，應移轉為國有。」

為了因應黨工薪資困境，國民黨行管會主委邱大展則指，一次結清年資結算金、退休金，要向黨產會要求同意支付14億9900多萬元，不過國民黨目前為止，都還未向黨產會申請許可。

立院內政委員會今審查黨產會明年度預算。顧立雄表示，黨產會與詹協談時，黨產會的立場，就是盡力保障黨工權益，但遺憾洪秀柱沒考量黨工立場，沒把黨工權益擺在第一，他要讓各界了解，到底是誰沒照顧黨工權益。

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  • 行政契約因國民黨主席洪秀柱不簽名未成立。黨產會主委顧立雄今感慨表示，黨產會協商時的立場，就是盡力保障黨工權益，「很遺憾洪主席沒把黨工權益擺在第一。」（資料照，記者王藝菘攝）

    行政契約因國民黨主席洪秀柱不簽名未成立。黨產會主委顧立雄今感慨表示，黨產會協商時的立場，就是盡力保障黨工權益，「很遺憾洪主席沒把黨工權益擺在第一。」（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 洪秀柱 顧立雄： 黨工 黨工權益 黨產會
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