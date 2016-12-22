輪班隔11小時實施日程 勞動部長：須再溝通

2016-12-22 11:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕《勞基法》修法通過後，規定要求勞工輪班之間，至少要有連續11小時休息，但實施日期未定。時代力量立委洪慈庸、國民黨立委李彥秀追問實施日程，李更提醒郭「你是勞動部長而非資動部長」。勞動部長郭芳煜表示，仍須時間跟各行業溝通，有共識就可訂實施日程。

新《勞基法》第34條規定勞工輪班更換班次，至少應有連續11小時休息，目前多數輪班勞工僅連續休息8小時，若實施恐產生不小人力缺口，此條雖在立院社會福利及衛生環境委員會初審曾訂一年緩衝期，但院會三讀通過條文拿掉1年緩衝期，致實施日程未定。

時代力量立委洪慈庸今於衛環委員會中詢及郭芳煜此事，表示此條在委員會時，朝野共識有一年緩衝期，郭芳煜聞之立即搶答「這條在院會不知道被誰拿掉了」，並表示在與企業溝通有共識後，再訂定實施日期。洪慈庸再次強調，要求郭能盡快評估好日程並確實實施。

李彥秀也詢及郭芳煜此事，表示運輸業等需要輪班的產業，有受新法輪班需11小時休息的歸鄧影響，並表示郭剛剛雖有回答洪慈庸此議題，但其緩衝期「在院會三讀時不知道被誰拿掉」之回答「太油條」，此條文就是要避免勞工休息不夠而過勞，究竟要何時實施。

郭芳煜表示，未來會經常到委員會報告接受監督，後續如何做各位都會看在眼裡，不應先否定說不知何時實施，應給溝通時間，未進行溝通會不知各行業時間。李彥秀質疑，若不訂時程雇主會有鴕鳥心態，並提醒郭「你是勞動部長而非資動部長」，實施時程很重要。