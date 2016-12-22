監院明巡察政院 關注潛艦國機國造、軍紀等議題

2016-12-22 11:06

〔記者林良昇／台北報導〕監察院表示，訂於明天（23日）上午，由監察院長張博雅率全體監委巡察行政院，行政院長林全也將率相關部會首長，進行施政重點工作及預算執行情形簡報，監院也將針對長照、我國參與國際組織、新南向政策、潛艦國機國造等通案性議題提出詢問。

監院表示，林全將率相關部會首長，就政院105年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由張博雅針對監院105年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果作綜合性說明，期使政院重視監院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監院指出，本次巡察政院，將針對社會關注的通案性議題提出詢問，包括長照政策、外籍漁工勞動人權、我國參與國際組織、新南向政策、潛艦國機國造、國軍軍紀、產業結構轉型、農地農用、國民素養、能源計畫、機場交通建設、旅遊安全、反貪腐、矯正機關人力等廣泛性議題。

監院指出，另有監委將個別就兒童急重難症、呼吸照護病房生活照護費、警察特考雙軌制、政府採購等議題提出詢問；相關議題將由林全及各部會首長就重點項目提出說明，或在會後以書面詳實說明回復監院。