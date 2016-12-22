興航員工上街抗議 突襲總統官邸

復興航空工會成員今日上街抗議，先是到母企業國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙，接著遊行前往總統官邸，要讓總統蔡英文看見員工的心聲。（記者劉信德攝）

2016-12-22 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空近500名員工不滿公司在無預警宣布停業後，董事長林明昇就神隱無作為，因此他們今日再度走上街頭抗議，在過程中突襲前往總統官邸，要求蔡英文出面處理。

興航員工先到母集團國產實業大樓撒冥紙丟雞蛋，再走到總統府希望總統蔡英文能照顧勞工，接著將近500多位的興航員工走路集結在總統官邸前，警方連忙架設蛇籠堵住人潮，興航員工則在外圍喊聲要蔡英文給個交代。

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