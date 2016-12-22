中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
2016-12-22 10:58
〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國宣布與我國斷交，引起國際輿論熱議。中國官媒《人民日報》的微信公眾號「俠客島」昨日以《講真，留給台灣的朋友不多了》為題撰文，表示將來還會有第三個、第四個邦交國與台灣斷交。
「俠客島」指出，美國準總統川普與我國總統蔡英文那通電話以後，蔡政府將其視作1979年來台灣最大的「外交突破」。不過，俠客島譏諷說，「這道川菜雖然好吃，卻挺麻辣的，吃下去肚子可不舒服了」，強調一中原則才是國際政治裡面的硬通貨，「如果不承認這個原則，你連船都搭不上」。
「俠客島」表示，台灣該認清楚的是，這次不僅是丟掉一個邦交國這麼簡單，所謂的斷交只是一個點，背後牽扯的是中美博弈這個面。在這種情況下，沒什麼不可能的，2013年的甘比亞斷交事件是第一個，這次是第二個，將來或許還會有第三個、第四個。
文章經轉貼至ptt後，我國網友竟一面倒推文，紛紛留言「感謝」說，「幫我們省錢，超佛心」、「這篇一定要推一下XDD」、「搶著當盤子的還真沒看過XDD」、「有這麼多個64億玩這些手段，沒錢治霧霾，幫中國人民QQ」。
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