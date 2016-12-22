聖國與台灣斷交 財政部長：股市交易都很正常

2016-12-22 09:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕財政部長許虞哲今在立法院財政委員會受訪表示，聖多美普林西比與我國斷交，國安基金本來就要密切注意，昨日股市交易都還算正常，目前整個出口情況都很正常。

許虞哲指出，整體而言預計明年比今年都還要好，主計總處也預估，明年經濟成長率1.87％，比今年1.35％好，出口部分今年11月比去年同期增加12.1％，出口各方面都算正常。

針對當沖降證交稅議題，許虞哲也說，會在年底之前完成評估，再呈報給行政院，最後結果屆時才能確定，立委對此意見則有點分歧，有些人不希望降稅，或主張當沖交易稅降至千分之2、千分之1.5的都有，「在意見都不一樣情況下，會好好仔細評估！」

許虞哲表示，當沖降證交稅還需修法，需一段時間處理，對於是否農曆年前能過關「樂觀其成」，若立法院有延會或許還來得及。

相關影音