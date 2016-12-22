中廣案約談李、馬？黨產會將再開預備聽證

顧立雄表示，針對中廣案應再開第二場預備聽證程序。（記者廖振輝攝）

2016-12-22 09:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄昨於立院內政委員會表示，若有必要，不排除約談前總統李登輝與馬英九。顧立雄今受訪再表示，針對中廣案應再開第二場預備聽證程序，大家都可提出證人名單，或也可以提出行政調查約訪。

立法院內政委員會今天審查黨產會預算，國民黨立委多提案減列黨產會預算。

顧立雄今表示，針對中廣案，黨產會應會再開預備聽證程序；由於中廣賣地給宏盛建設是在李登輝黨主席任內，而中廣賣給趙少康則是馬英九黨主席任內，如果述及相關爭點，還有一些當事人、利害關係人，都會提出證人名單，會就這部分再次討論。

對於二次預備聽證的時間，顧立雄表示，現在每個月安排聽證，包括救國團、四大基金會，「我們現在人非常少，我們就盡量努力快一點」。

至於今審預算是否怕立委為難？顧立雄說，他今天看到省諮議會一年預算是7000萬，省諮議會連諮議員都不聘了，只有一個省諮議長；而黨產會一年預算才5500多萬元，「我們這樣子每天日以繼夜在努力，應該要請委員們多幫忙」。

對於這約訪是否有法律強制力，顧立雄說，行政調查有一定權力，且到目前為止約訪，包括國民黨前投管會主委劉泰英、前財管會主委徐立德等，他個人覺得他們都非常配合，且都是主動願意接受。