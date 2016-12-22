公共建設預算 陳添枝:明年編列2026億元
2016-12-22 09:48
〔記者王孟倫／台北報導〕立院經委會今天邀請國發會與經濟部進行專案報告，國發會主委陳添枝表示，為刺激內需及經濟成長，政府將持續推動各項重大公共建設，明年度預算編列2026億元，將投入的建設包括：加速辦理老舊住宅更新、社會住宅，加速老舊營舍及設施改建，推動監獄整修、擴建。
今天經委會排定的專案報告為「國內促進投資招商等景氣復甦工作成果報告」。
陳添枝指出，國內景氣持續回溫，預估2017年經濟成長率為1.87%，其中，在各機關及公營事業加強預算執行下，預測明年政府及公營事業固定投資分別成長1.19%、1.73%。
在政府推動各項重大公共建設方面，陳添枝說，國發會職掌，除辦理重大公共建設計畫之研審及協調，及公共建設年度預算先期審查，同時也管考重大建設辦理情形。
陳添枝指出，政府將加速辦理「老舊住宅更新」，2017至2020年所需經費為336億8百萬元；內政部正研擬8年20萬戶社會住宅，經費將由住宅基金支應。
另外，政府也加速老舊營舍改建，有效活化國防資源及土地，促進地方經濟發展，2016年至2026年總經費需求約為1057億元;推動矯正機關新增空間紓解超收計畫，兩年內將辦理四處監獄整修、擴建，投入近11億元。
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