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丟一個邦交國沒什麼 呂秋遠：國內通敵言論比較嚴重

2016-12-22  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比與我國斷交，引起各界討論，律師呂秋遠稍早於臉書撰文，質疑少了聖國這樣的邦交國，對台灣的影響會有多大？他強調，中國就算把台灣的邦交國全部挖光，台灣護照還是比中國好用，但真正嚴重的問題是國內有些言論「幫著敵人攻擊自己國家」，儼然是通敵行為。

呂秋遠表示，這個剛跟我們斷交的國家，人口僅20萬，卻要求我國協助興建新的國際機場與深水港，同時要求7000萬美元的捐贈與1.4億美元的低利貸款。呂秋遠說，我們每年都要付出高達60億台幣以上的資金，來換取這個邦交國留在身邊，「身為一個納稅人，我真的養不起」。

呂秋遠進一步指出，「援外」是一個身為已開發國家公民該支持的原則，這點無可厚非。但我國應該將台灣擅長的醫療、農產、畜牧業等技術，拿去幫助該國人民，而不是把可以救命的美金用來獨厚某些高層。呂秋遠接著酸說，如果中國願意犧牲自己人民的權益，罔顧國內還有極多貧苦農民，只求砸錢挖走台灣的邦交國，減輕台灣負擔，「那肯定是好事」。

呂秋遠接著寫道，坦白說，我國其他的邦交國隨時都有可能斷交，我們也須做好心理準備。不過，丟掉這樣一個邦交國，真的沒什麼了不起的，「美國都斷交了，還不是可以跟總統講電話？」

呂秋遠文末直言，有些民眾因為丟掉邦交國，所以去稱讚外交休兵是好事，責怪民進黨政府自掘墳墓、台獨是行不通的路等等，他認為這才是真正嚴重的問題，痛批這些人「幫著敵人來攻擊自己的國家，不知道他們懂不懂『通敵』二字怎麼寫」。

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  • 聖多美普林西比昨宣布與我斷交，外交部已收起在大廳的聖國國旗。（資料照，記者簡榮豐攝）

    聖多美普林西比昨宣布與我斷交，外交部已收起在大廳的聖國國旗。（資料照，記者簡榮豐攝）

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