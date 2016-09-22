「市民之森」1階工程完工 宜市公所耳目一新

2016-09-22 12:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所「市林之森」第1期1階工程於今日完工，公所正門增加了停車空間與光臘樹、朱蕉等矮灌木植栽，門面煥然一新，市長江聰淵表示，1階工程完工後，公所大門前一整排榕柏樹種被移出，景觀環境開闊許多，並且採用人車分道設計，公所也因此喜事連連，不但官員升官，還有專員提親成功！

「市林之森」第1期1階工程，主要針對公所前方空間進行拓寬及修繕，江聰淵指出，第1階段將公所前方動線重新檢討，改造出開闊、明亮的空間，並採用人車分道的設計，讓民眾辦公更方便。

江聰淵說，工程完工後，公所也因此喜事連連，不但有官員升官，專員提親成功，宜蘭市清潔隊也獲得全縣慢速壘球比賽冠軍，是70幾年來首度奪冠，可見新的空間為市公所帶來全新氣象。

「市林之森」共分2期，第1期分3階段，總經費為1600萬，由營業署補助，第2期工程則還在計畫中，文化發展所長陳金奇表示，在1階工程完工後，針對公所後方救國團舊宿舍地區，建立全新廊道及停車場的二階工程，也於19日開始動工，預計12月中旬即可完工。

陳金奇指出，至於3階工程則是針對位在公所旁的舊議會前方的空間，進行空間改造，將建立給民眾休憩的廣場及植栽，與公所前方的的空間連結，給民眾一個更舒適、開放的洽公環境，預計11月1日開始動工。

今日前往公所洽公的陳姓民眾表示，全新的大門空間變得非常開闊舒暢，也新增了許多停車空間，比起之前的洽公動線改善許多，給人耳目一新的感覺。