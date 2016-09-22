賣老屋安檢爭議 政院打臉內政部「政策不成熟」

2016-09-22 11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部政務次長花敬群昨天出席「避開九二一地震的危險基因，讓防災都更真正防災」研討會時，拋出房市震撼彈，研擬一到兩年後推動屋齡卅年以上的老屋，買賣時須附上安檢報告，來確保房屋交易安全，花敬群拋出這項政策引發民間反彈，行政院發言人童振源今天在行政院院會後表示，這項政策還不成熟，也還未呈報行政院。

童振源說，政院認為涉及人民權益等問題，要與各界包括立委積極溝通。由於內政部表明相關法條將納入「建築法」，預計今年送交立法院審議，引發反彈，童振源上午被詢及上述情事時，做以上表示。