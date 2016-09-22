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12獸首凶多吉少？ 故宮院長：各界都希望拆掉

影星成龍捐贈給故宮南院的十二生肖獸首，曾引起文化統戰的質疑。（記者張嘉明攝）

2016-09-22  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕擔任中國政協委員的電影明星成龍，於去年12月28日台灣故宮南院開幕時捐贈十二生肖獸首，引起文化統戰、贗品等種種質疑。對此故宮院長林正儀今日表示，現在各界都希望拆掉獸首，會再討論拆掉之後要將獸首移到何處。

立法院教育及文化委員會於今早開會，邀請故宮博物院院長林正儀報告備詢，談到十二獸首爭議時，他指出自己在5月就職後就開始和各界人士討論，發現大家都不想要保留獸首。林正儀還說，這個月底他會和嘉義文化界交流意見，看哪裡比較可以擺放拆走的十二生肖獸首。

故宮副院長李靜慧隨後則透露，故宮未來將舉行一次座談會，邀集文化圈的相關人士，共同商議獸首該何去何從。

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  • 立法院教育及文化委員會今日開會，邀請故宮博物院院長林正儀報告備詢。（記者方賓照攝）

    立法院教育及文化委員會今日開會，邀請故宮博物院院長林正儀報告備詢。（記者方賓照攝）

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