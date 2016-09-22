中客減少整體卻成長？ 藍委：騙外行人

立法院財政委員會22日開會，邀請主計總處主計長朱澤民報告備詢。（記者方賓照攝）

2016-09-22 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕立法院財政委員會今天邀請行政院主計長朱澤民報告，針對觀光局8月來台旅客人數統計顯示，中國觀光客雖然少了3成，整體卻有成長。國民黨立委羅明才批評，這個數據是「騙外行人的」。

羅明才今天質詢朱澤民，來台中客是否少了近8成？朱澤民回答，根據統計，應該是少了3成，而且在韓國、日本、東南亞旅客都增加下，整體還是有3-4%的成長。

對此，羅明才駁斥表示，這種數據根本是騙外行人，如果觀光業好，怎麼會有日前的觀光業者上街抗議？