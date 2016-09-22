| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
 首頁 > 政治

中客減少日韓客增加 這名藍委說「騙外行人的」

中客減少、日韓遊客增加，國民黨立委羅明才卻批評，「那是騙外行人的」，要是觀光業真的好，就不會發生912觀光業街頭抗議了。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-22  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台後，屢傳中國限縮中客來台，據統計，7月中客團來台減一成五，8月減少逾三成，但日本、韓國及東南亞旅客則出現正成長。不過，國民黨立委羅明才表示，中客不來了，讓觀光業慘兮兮，至於日韓等國遊客增加，「那是騙外行人的」，要是觀光業真的好，就不會發生912觀光業街頭抗議了。

百萬觀光產業自救會本月12日走上街頭，怒吼「求生存、有工作、能溫飽」，抗議中客縮減。立法院財政委員會今邀主計總處進行業務報告，國民黨立委羅明才指出，中客縮減後，觀光業現在慘兮兮，主計長朱澤民則表示，據觀光局資料，中客雖然負成長，但日本、韓國及東南亞遊客都呈現正成長，整體還是有3%至4%的成長。

不過，羅明才質疑，「那是騙外行人的」，若觀光業好，就不會上街頭抗議了。他說，中客來台都是7天、10天的「深度旅遊」，環島台灣一圈，現在六合夜市都沒有人山人海的景象，「鐵板深綠都開始罵」。他批，日韓客來台幾乎都是學生自由行，就像「沾醬油」一樣。

朱澤民回應，據觀光局資料，日本旅客來台一天會花到200美金（約新台幣6267元）左右。

羅明才又問，中客來台目前是否少了近8成？朱澤民說，據統計大約是3成多。羅明才追問，「這是幾個月前的資料？」朱說，是1個月前的資料，他坦言，中客若每減少10%，經濟成長率可能會減少0.1%。羅問，假如中客減少到9成，對台灣影響不就會很大？朱強調，觀光局會努力增加其他國家的觀光客。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國觀光客 中客 中客縮減 中客限縮 日本觀光客 日韓 羅明才 觀光 觀光業
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：中客減少日韓客增加 這名藍委說「騙外行人的」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.