中客減少日韓客增加 這名藍委說「騙外行人的」

中客減少、日韓遊客增加，國民黨立委羅明才卻批評，「那是騙外行人的」，要是觀光業真的好，就不會發生912觀光業街頭抗議了。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-22 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台後，屢傳中國限縮中客來台，據統計，7月中客團來台減一成五，8月減少逾三成，但日本、韓國及東南亞旅客則出現正成長。不過，國民黨立委羅明才表示，中客不來了，讓觀光業慘兮兮，至於日韓等國遊客增加，「那是騙外行人的」，要是觀光業真的好，就不會發生912觀光業街頭抗議了。

百萬觀光產業自救會本月12日走上街頭，怒吼「求生存、有工作、能溫飽」，抗議中客縮減。立法院財政委員會今邀主計總處進行業務報告，國民黨立委羅明才指出，中客縮減後，觀光業現在慘兮兮，主計長朱澤民則表示，據觀光局資料，中客雖然負成長，但日本、韓國及東南亞遊客都呈現正成長，整體還是有3%至4%的成長。

不過，羅明才質疑，「那是騙外行人的」，若觀光業好，就不會上街頭抗議了。他說，中客來台都是7天、10天的「深度旅遊」，環島台灣一圈，現在六合夜市都沒有人山人海的景象，「鐵板深綠都開始罵」。他批，日韓客來台幾乎都是學生自由行，就像「沾醬油」一樣。

朱澤民回應，據觀光局資料，日本旅客來台一天會花到200美金（約新台幣6267元）左右。

羅明才又問，中客來台目前是否少了近8成？朱澤民說，據統計大約是3成多。羅明才追問，「這是幾個月前的資料？」朱說，是1個月前的資料，他坦言，中客若每減少10%，經濟成長率可能會減少0.1%。羅問，假如中客減少到9成，對台灣影響不就會很大？朱強調，觀光局會努力增加其他國家的觀光客。