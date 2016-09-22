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泰國前外長建議：台灣與東協合作行銷民主

2016-09-22  11:50

［記者彭琬馨／台北報導］泰國前外交部長甲西·披龍耶（Kasit Piromya）上午出席東南亞區域研討會，針對台灣政府即將推行的新南向政策大表贊同，同時他強調，台灣在民主上的成功經驗，是許多東南亞國家典範，他建議台灣應該「多和東協國家合作」，以民主價值和中國一黨獨大的政治體制抗衡。

甲西·披龍耶說，正如總統蔡英文在致詞中提到，新南向政策不只著重經濟活動，關注層面更加全面。他認為台灣可以透過教育，分享民主化的「know how」，加強與其他東協國家在公民與政治教育上的合作。

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  • 總統蔡英文21日出席「2016年臺灣的東南亞區域研究年度研討會」，面對媒體詢問未做回應。（記者黃耀徵攝）

    總統蔡英文21日出席「2016年臺灣的東南亞區域研究年度研討會」，面對媒體詢問未做回應。（記者黃耀徵攝）

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