泰國前外長建議：台灣與東協合作行銷民主
2016-09-22 11:50
［記者彭琬馨／台北報導］泰國前外交部長甲西·披龍耶（Kasit Piromya）上午出席東南亞區域研討會，針對台灣政府即將推行的新南向政策大表贊同，同時他強調，台灣在民主上的成功經驗，是許多東南亞國家典範，他建議台灣應該「多和東協國家合作」，以民主價值和中國一黨獨大的政治體制抗衡。
甲西·披龍耶說，正如總統蔡英文在致詞中提到，新南向政策不只著重經濟活動，關注層面更加全面。他認為台灣可以透過教育，分享民主化的「know how」，加強與其他東協國家在公民與政治教育上的合作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫將數十年
- 《我是歌手5》名單曝光 田馥甄張韶涵參戰？
- 立委擬修法 櫃姐有颱風假
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- （贈票）突然蹦出女嬰 《送子鳥》陷升官危機
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 葉倫：不升息不代表對美國經濟缺乏信心
- 海峽盃明開打 璞園兩代教頭鬥智
- 遭性侵女學生發道歉文 他轟：「還有更荒謬的事嗎？」
- 隱藏版理由！裘莉切乳後拒嘿咻 小布感情生變
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 賭輸亂打110洩憤 男恐挨罰1萬2
- 看好日本女性遊戲市場 唯晶數位明年搶進、發行首檔手遊
- 北韓政府出包了！秘密洩漏全國只有28個網站
- 日本翻譯超糗 將高齡駕駛誤寫為「恐怖駕駛」
- 9/22重要財經新聞一覽
- Audrey魔塑身形 Lady華麗巴黎
- 飛金門闖古洋樓拍照 訂單要啥就偷啥
- 颱風接連來 農改場加強復耕服務
- 不老節邀長輩 打香腸瘋桌遊
- 故宮不被台灣人認同 林正儀：未走向公共化與在地化
- 風損金門通訊 中華電信救援成功
- 唐獎得主 阿爾布爾與道納抵台
- 弟生病變故 發憤摘藥師國考榜首
- 台鐵人力嚴重不足 尚須補1315人
- 好大膽！ 歹徒在地檢署前當街劫車 法警即刻救援
- 將軍漁港 週六放流20萬尾魚苗
- 國民黨票券 黨產會：得以現行額度展期
- 獎勵良師 竹市表揚297人
- 2局長被點名痛批 1道歉1澄清
- 63種動物絕種 元凶竟然是「牠」...
- 保養融入彩妝 駐顏透亮
- 延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一
- 太平島神秘結構體是啥？ 答案呼之欲出
- 日推新QQE 日圓貶股市漲
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/21賽果）
- FOMC今料聲明 年底前升息機率升
- 收容難民 50國允再增36萬人
- 驚！如果配我槍.. 女警竟在臉書揚言自殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：泰國前外長建議：台灣與東協合作行銷民主
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分