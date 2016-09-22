30年老屋買賣附安檢報告 桃園市議員罵翻天

2016-09-22 11:41

［記者謝武雄／桃園報導］內政部政務次長花敬群昨透露，內政部正研擬推動屋齡30年以上老屋，買賣時須附上安檢報告；該議題今天在桃園市議會發酵，議員都認為中央雖然立意良好，但沒有配套措施，只是擾民而已；都發局長盧維屏則為中央緩頰，他說，中央只是先拋出政策，未來會陸續公布配套措施，在立法實施前，應該只是鼓勵性質。

市議員謝彰文、楊朝偉說，中央政策實在太草率，其中事涉地方執行人力、經費，全台有384萬戶受到影響，桃園也有20萬戶，希望向中央反映。

市議員葉明月、梁維超也認為不可行，不僅影響中古屋交易，連帶換屋市場也受到影響，對於整個房市影響甚大。

市議員萬美玲、劉曾玉春也認為，中古屋交易是基層民眾需求，沒有炒房問題，這樣的政策是找自己麻煩，未來，健檢費用負擔、引發消費糾紛等，中央官員不能不食人間煙火。

市議員郭麗華也建議，中央的政策，要有配套措施，不然會引起民怨。