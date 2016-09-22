勞工7休1開三例外 洪慈庸批：壓榨勞工
［記者吳柏緯／台北報導］勞動部今年七月先是廢止民國75年的爭議函釋，回歸勞基法36條，避免勞工被雇主要求連上12天班；不過今年8月中又提出新函釋，列出了三項例外，預計於今年10月上路。對此，立委洪慈庸批評，法規命令不能凌駕於法律，她質疑，這項新函釋將成為資方壓榨勞工、規避勞基法的後門。
洪慈庸表示，不管是75年舊函釋或今年8月的新函釋，均違反法律保留原則。她強調，勞基法36條並沒有規定可以有例外，然而勞動部作為行政部門，居然只以一個法律位階較低的函釋就任意更改立法院訂出的法律，是很大的問題。
洪慈庸強調，目前勞動基準法第30條之1有規範部分可以使用四週變形工時的行業，如果今天要創造例外，應該要檢討這條法律，而不是用一個函釋處理。
對於立委的質疑，勞動部長郭芳煜說明，討論調整30條之1仍有很多的意見與困難。所以勞動部決定先廢止75年函釋，經過討論後才決定以這項新的函釋保障勞工權益並維持法令彈性。
根據今年8月公布的勞動基準法第36條令釋規定，當發生三項例外狀況時，雇主只要經勞工同意後就能調整兩週內的假日時間，屆時雇主可要求勞工最多可以連上12天班而不受罰。不過洪慈庸指出，按照現行法令，若雇主要調整勞工假期必須要和工會進行勞資協商，然而這條令釋僅要求資方跟勞工個人協商就可以使用「例外」，儼然是為資方大開方便之門。
不過郭芳煜表示，例外並非常態。他舉例，記者赴海外採訪奧運，每家媒體可能都只安排1、2人前往，因此資方只要與執行特殊任務的勞工協調並經得同意後，就可以使用這條令釋。但他也再次強調，若是任務結束後，勞工的休假必須回歸正常。
郭芳煜也強調，未來要資方利用這三個例外，必須要向勞動部通報，如果經審查不符合資格的話，將會不准實施。這些通報申請的資料未來也會當作勞檢的依據。
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