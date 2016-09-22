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和姚立明還是朋友？柯：有時候行政意見不合

台北市長柯文哲參加「第9屆城市網災小組會議暨國際研討會」，會後受訪表示，跟姚立明還是好朋友。（記者王藝菘攝）

2016-09-22  11:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲請辭，外界關注其夫國會觀察基金會董事長姚立明是否還支持台北市長柯文哲？而姚立明今早就接受廣播節目專訪。對此，柯文哲今早受訪表示，兩人還是好朋友啦！姚立明是他選舉總幹事，是選舉功臣，有時候行政上意見不合是另外一回事，朋友還是朋友啦。

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