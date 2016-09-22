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台北捷運有3大失敗？ 柯P改口：有痣還是美女

2016-09-22  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日在市議會報告時，指出台北捷運在30年來有「TOD（以公共運輸為導向的都市發展）失敗」、「商業化失敗」、「商業引導失敗」等3大挫敗。不過柯P今日表示「有一個痣都還是美女」，似乎想暗示北捷其實是瑕不掩瑜的。

柯文哲今日參加「「第9屆城市網災小組會議暨國際研討會」，在接受採訪時被問到北捷3大失敗的問題，柯P重新解釋他昨天的說法。原來他那段報告只是想指出，北捷有3個地方在30年前規劃時可以做得更好。

柯文哲強調，在工程品質、交通建設、營運管理等方面，北捷放在全世界的標準來看都是很好的，因此不是有一個斑點就不是美女，北捷仍有其優秀之處。

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  • 台北市長柯文哲今日指出「有一個痣都還是美女」。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲今日指出「有一個痣都還是美女」。（記者王藝菘攝）

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