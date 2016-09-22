挨批「愛當官」 李翔宙：願接受考驗

2016-09-22 11:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委李翔宙日前參加年金改革委員會，和國防部副部長李喜明等人在會中表示，如不先了解財源是否足夠、年金架構方向就切入給付是「本末倒置」，卻遭民進黨立委段宜康批評，應知所進退，還暗指「反改革、愛當官」。對此，李翔宙今表示，他願意接受考驗、檢驗，他任公職逾40年，沒有一天怠忽職守。

李翔宙今上午赴立法院外交及國防委員會報告、備詢，國民黨立委徐志榮問，有立委說李翔宙發言不當、與政府唱反調，愛當官又反改革，要李下台，因此他想問李翔宙，「當天講了什麼？是否愛當官？有無反改革？」有委員要李下台，李會如何自處？

李翔宙答詢表示，他不太清楚這段的來由，「但我願接受考驗、檢驗」，他民國63年8月自軍校畢業，擔任公職至今逾40年，「我沒有一天怠忽職守」，也沒有「在這個位置望那個位置」，我會做好任內工作。

李翔宙說，他加入金改會，就認真鑽研如何去落實國家制度，退輔會該扮演的角色，為退伍軍人表達意見，從國家發展角度，如何結合平衡，以作後續決策，會站在戰戰兢兢的角色看待此事。