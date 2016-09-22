推老屋健檢才能買賣 柯p：執行會很痛苦

2016-09-22 11:16

〔記者郭安家／台北報導〕內政部研擬修法，推動屋齡逾30年的老屋強制健檢才能買賣，引發關注。台北市長柯文哲今上午受訪表示，目標是對的，還是要有配套措施，內政部的方法難執行，所以北市目前鼓勵民眾申請健檢老屋，並補助8千元，有問題再補助30萬元做完整檢查，沒有強制要求買賣要做檢查。

柯文哲表示，台灣已經走向比較民粹的民主政治，政治上很難用強迫方式，每次用強迫就被Ｋ得滿頭包，內政部這次執行「會很痛苦」。

柯文哲也說，北市府提供8000元老屋健檢補助，是先大致檢查，若有問題再徹底檢查，像體檢也不是一開始就給個15萬元的健檢項目，因此老屋健檢複檢最高才會補助30萬元；至於市日前公布土壤液化潛勢區域，不是要恐嚇民眾，是提醒民眾趕快來檢查。

相關影音