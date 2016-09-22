台鐵大改點東部減班多 東部立委直呼「無法接受」
2016-09-22 11:31
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵日前宣布將於下月20日進行年度大改點，調整總計86班次，其中20班是自強號、莒光號、復興號對號列車，東部就占了15班，西部卻只有5班。東部立委陳歐珀、劉櫂豪、蕭美琴今在立法院交通委員會表示「無法接受」，東部替代公共運輸少，最需要的就是台鐵。對此，台鐵回應，假日將因應需求增開台北到台東普悠瑪號，下週三（28日）檢討出爐。
立法院交通委員會今天由台鐵局進行報告時，民進黨籍宜蘭立委陳歐珀認為，台鐵減班對號列車大多在東部，這樣影響東部旅客權益，且東部替代公共運輸低，最需要莒光、自強和復興，減班一定會造成東部民眾不便。
民進黨籍台東立委劉櫂豪則說，東部列車明顯不夠，調整班表後讓東部情況反而變得更糟糕。東部最重要目標就是要解決人民通行的痛苦，呼籲台鐵重新檢討時刻表。
對此，台鐵局代理局長鹿潔身說明，東部減少的15班中有6班是中國遊客專車，且多半都是莒光號、原本旅客選擇就較低，對旅客應該影響不大。此外，因應東部旅客需求，將與駕駛員溝通是否在週六日等假日，加開台北到台東列車。
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