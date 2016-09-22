處理蕭曉玲案盼符程序正義 柯Ｐ：不希望循環暴力

2016-09-22 11:16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲讓前中山國中音樂老師蕭曉玲復職，但國民黨台北市議員鍾小平要至台北地檢署告柯文哲及教育局長湯志民瀆職。柯文哲今早受訪表示，該案行政法院判決確定、監察院卻糾正北市府，看了就呆掉，若要翻盤，就要開始追究當年那些人做錯那些事，他不希望循換暴力，做的只是撤銷教育局批准的撤職令。

柯文哲說，日前由政風處開公聽會釐清過程，開除蕭曉玲的過程不符合程序正義，有一些程序問題；但轉型正義最怕變成循環暴力、勝利者的正義，所以這次不要去再去追究以前人的錯誤，當然很多人批評他鄉愿，但如果轉型正義目的是追究誰犯什麼錯，這會永遠走不完。

他不認為，雙方都是對或雙方都是錯，北市府只是導正程序正義的過程，做的只是撤銷教育局核准的教師撤職令，後面怎麼處理回到原點。

柯文哲說，這是轉型正義很困難的案例，將來台灣實施轉型正義要確立原則，目的是防止過去錯誤未來再發生，北市府將不適任教師處理原則、流程圖都重訂，甚至釐清性侵、家暴不適任教師等不同版本，確認將來處罰任何人有程序正義，都有照規則，被處罰的人不會覺得不服氣，保證這種事情以後不會發生。

柯文哲表示，他不認為蕭曉玲就是乖乖牌老師，也不是溫良恭儉，甚至有時候看起來蠻煩的，但容忍是自由的基礎，不能因為看起來很討厭、體察上意就開始整人。

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