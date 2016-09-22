洗錢防制漏洞？ 綠委質疑管不到政府官員

2016-09-22 11:26

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院司法及法制委員會今日審議「洗錢防制法修正草案」，民進黨立委張宏陸質疑，現行法律對於政府官員本身涉及洗錢沒有明確規範，一旦政府官員洗錢，將讓台灣背負「洗錢國家」汙名。

張宏陸指出，兆豐銀涉及洗錢案各界矚目，但台灣法律對於洗錢防制不完備，沒有百分之百完全符合亞太防制洗錢組織（APG）的40項規定。

對此，法務部常務次長張斗輝說，雖沒百分之百完全符合APG規定，但有信心在洗錢防制上能徹底執行。

張宏陸說，若官員涉及洗錢，自己又是主管機關，偵辦洗錢案要如何查明白，我國要如何去APG國際談判，因為連政府官員都在洗錢，法律上沒有規範到這部分。

張斗輝指出，洗錢防制是不分身分的，現在還有貪汙治罪條例可用。張宏陸則說，應在法律上明訂政府官員涉及洗錢，就應先調離現職；對此，張斗輝表示，行政上的處理尊重主管機關。