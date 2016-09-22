故宮有業務機密 林正儀：只有院長被列管

國民黨立法委員柯志恩質疑，馮明珠任職期間赴中3次以上，洩密一定要等卸任才會發生嗎？

2016-09-22 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕故宮院長林正儀表示，故宮沒有國家機密，卻有業務機密，林正儀坦承，目前只有院長被列管，另外兩位副院長將來可能考慮列入管制。

故宮前院長馮明珠急奔中國受聘為北京故宮顧問，再度成為立法院的質詢焦點。立法院教育及文化委員會上午排定故宮業務報告，國民黨立法委員柯志恩質疑，馮明珠任職期間赴中3次以上，洩密一定要等卸任才會發生嗎？洩密地點也不見得限於中國，故宮的保密防諜措施是什麼？

現任院長林正儀表示，故宮已啟動行政調查，也已發函請馮明珠說明在北京故宮的任職內容。至於赴中列管年限，柯志恩暗示文化部已經改為1年，林正儀則表示將參考其他部會規定再決定故宮的列管年限。

林正儀表示，依照國家機密保護法規定，故宮沒有國家機密，可是還是有業務方面的機密，但林正儀也坦承，目前只有院長本身被列管，至於另外兩位副院長將來可能考慮列入管制。

柯志恩表示感傷，看到故宮對外發言「希望馮院長能夠以30年台灣故宮人為念，嚴守職務機密的保護與維護故宮權益。」似乎在影射她對故宮的危害，希望未來就事論事，縮短列管年限與洩密與否是兩件事 ，應該分別考量。