| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺！氣象局對新北、基、宜發布大雨特報
 首頁 > 政治

故宮有業務機密 林正儀：只有院長被列管

國民黨立法委員柯志恩質疑，馮明珠任職期間赴中3次以上，洩密一定要等卸任才會發生嗎？

2016-09-22  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕故宮院長林正儀表示，故宮沒有國家機密，卻有業務機密，林正儀坦承，目前只有院長被列管，另外兩位副院長將來可能考慮列入管制。

故宮前院長馮明珠急奔中國受聘為北京故宮顧問，再度成為立法院的質詢焦點。立法院教育及文化委員會上午排定故宮業務報告，國民黨立法委員柯志恩質疑，馮明珠任職期間赴中3次以上，洩密一定要等卸任才會發生嗎？洩密地點也不見得限於中國，故宮的保密防諜措施是什麼？

現任院長林正儀表示，故宮已啟動行政調查，也已發函請馮明珠說明在北京故宮的任職內容。至於赴中列管年限，柯志恩暗示文化部已經改為1年，林正儀則表示將參考其他部會規定再決定故宮的列管年限。

林正儀表示，依照國家機密保護法規定，故宮沒有國家機密，可是還是有業務方面的機密，但林正儀也坦承，目前只有院長本身被列管，至於另外兩位副院長將來可能考慮列入管制。

柯志恩表示感傷，看到故宮對外發言「希望馮院長能夠以30年台灣故宮人為念，嚴守職務機密的保護與維護故宮權益。」似乎在影射她對故宮的危害，希望未來就事論事，縮短列管年限與洩密與否是兩件事 ，應該分別考量。

廣告
  • 故宮前院長馮明珠（本報資料照）

    故宮前院長馮明珠（本報資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國立故宮博物院 馮明珠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：故宮有業務機密 林正儀：只有院長被列管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.