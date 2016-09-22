陳金鋒傳奇 立委籲重啟榮工棒球隊
2016-09-22 10:02
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台灣巨砲」陳金鋒週日（9/18）在桃園球場引退，事實上，陳金鋒是過去退輔會成立的榮工青棒隊成員。對此，民進黨立委蔡適應今上午在立法院外交及國防委員會表示，陳金鋒可以成為棒球英雄，退輔會功不可沒，但榮工棒球隊2006年解散（此為成棒隊），「這很可惜」，如退輔會有意願，盼轉投資事業機構恢復榮工棒球隊，甚至支持職棒第五隊進軍職棒。
榮工四級棒球隊（少棒、青少棒、青棒、成棒隊）在 1970年代陸續成立，由前榮工處長嚴孝章促成，但少棒隊在1988年解散、青少棒隊1992年解散、青棒隊雖仍存在，但已在2002年結束建教合作，改為贊助，成棒隊則在1998年解散。
蔡適應表示，包括陳金鋒、陳義信、黃平洋等，都是棒壇有名人物，他問退輔會主委李翔宙這三人跟退輔會有什麼關係？李翔宙微笑著說：「望委員明示。」兩人「嘿嘿嘿嘿」相視而笑。
蔡適應表示，這三人都是榮工棒球隊優秀選手，他問李翔宙，榮工棒球隊是否還存在？李說「目前沒支持這樣運動。」蔡指出，陳金鋒可成為棒球英雄，退輔會功不可沒，優秀棒球選手都是榮工處培育，他在想，中華職棒只有四隊，可增加成立第五隊，而退輔會轉投資事業最多，盼李回去責成轉投資事業，是否恢復轉投資事業，甚至進軍職棒。
李翔宙表示，他不禁想起嚴孝章，除照顧退伍軍人，國家發展也是重要目標，「我同意委員的說法。」
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