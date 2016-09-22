AIT處長梅健華：美支持台灣發展國際空間
2016-09-22 10:07
〔記者呂伊萱／台北報導〕政大國際關係研究中心今日舉辦「2016年台灣的東南亞區域研究研討會」，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）受邀出席開幕式並致詞。梅健華表示，台灣在亞洲是「不可或缺」的角色，美國肯定台灣在區域發展上的重大貢獻，並將繼續支持台灣在國際上擁有更多的空間。
此場研討會的主題是「轉型政治下的東南亞：共創以民為本的新議程」，總統蔡英文、泰國前外交部長甲西·披龍耶、政大校長周行一、政大國關中心所長丁樹範、中研院社會學研究所特聘研究員蕭新煌，與多名國內外東南亞研究學者，皆出席開幕式。會議預計進行2天，討論正在轉型的東南亞國家，如何重塑東南亞與世界大國間的競合關係。
梅健華致詞時，親切地以中文向在場來賓問好，並打趣地說，雖然他個人沒有控制預算的權力，但每次他遇到蔡英文總統，就會鼓勵蔡英文多多支持政治大學籌備像這樣的研討會。
梅健華表示，這場會議的主題，反映了亞洲及世界各地正在發展的趨勢。而台灣在亞洲扮演「不可或缺」的角色，且對於區域發展做出重大貢獻，包括促進經濟繁榮、提倡法治、好的政府治理與民主，美國肯定這些貢獻，並且將繼續支持台灣發展更多的國際空間。
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