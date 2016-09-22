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若無法證明財產合法 顧立雄：不當黨產就得歸還國家

2016-09-22  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日要從永豐銀行提領5億2千萬元支付黨工薪水，卻遭黨產會認定涉嫌違反黨產條例中「禁止處分」的規定，發函限制他們「只准存入、不准提領或匯出」，引起國民黨強烈反彈。黨產會主委顧立雄接受媒體專訪時表示，只要國民黨無法證明財產來源，就屬於不當黨產。

根據《風傳媒》報導，顧立雄強調，一個政黨的合法財產來源，為黨費、政治獻金和選舉補助款，只要不在這個範圍內，就屬於不當黨產。他提到，黨產條例中明定，被推定為不當黨產之項目，舉證由國民黨負責，若國民黨無法證明其合法性，就必須歸還國家或原始所有人。

顧立雄表示，他的任務是要揭開黨產的神秘面紗。而處理不當黨產最困難的部分，就是必須要有一套完整的論述，但他強調，「這是我們的使命。」

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  • 顧立雄表示，只要國民黨無法證明其合法性，便屬於不當黨產。（資料照，記者簡榮豐攝）

    顧立雄表示，只要國民黨無法證明其合法性，便屬於不當黨產。（資料照，記者簡榮豐攝）

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