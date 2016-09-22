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老屋健康檢查 葉俊榮強調：不會影響交易

2016-09-22  09:26

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部昨公佈，擬提出建築法修正草案，規範一定屋齡以上老屋，須進行耐震度檢查，買賣時也須檢附健檢證明，外界質疑將影響房價。內政部長葉俊榮今早出席立法院內政委員會議時強調，目前僅是初步構想，不會影響交易。

葉俊榮表示，台灣地處地震帶，才加強老屋耐震，並未強制房屋一定要健檢合格才能進行交易，並非要打房，健檢結果，是為讓房屋買受人更加安心，目前草案僅為初步研議的構想。

葉強調，不是打房、不會影響交易，僅要強調老屋的耐震能力

至於健檢財源，葉俊榮說，內政部5年來推動「安家固園」計劃，也有補助老屋進行耐震度檢查，尤其針對土壤液化區的老屋健檢。

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  • 內政部長葉俊榮強調，老屋建檢不會影響房價。（記者劉信德攝）

    內政部長葉俊榮強調，老屋建檢不會影響房價。（記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 建築法 老屋健檢 葉俊榮 證明
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標題：老屋健康檢查 葉俊榮強調：不會影響交易


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