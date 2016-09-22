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蔡政府攻新南向 陳芳明提醒：照顧好在台移民移工

文學家陳芳明。（資料照，記者胡舜翔攝）

2016-09-22  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上台，積極推動南向政策，而在大力前進的同時，文學家陳芳明則提醒政府，「千萬不要只是專注於經濟與貿易，而應該真誠去理解東南亞的文化，也要照顧好來台的移民移工。」

陳芳明是在日前參加第三屆「移工文學獎」頒獎典禮時，有感而發在臉書po文。

陳芳明是移工文學獎的發起人之一，他說「我一直對來自南海的朋友看得很高，因為他們來台灣投入工作，才使得這個海島能夠在北半球穩定航行。1980年代以後，台灣社會開始進入高度資本主義的時期，他們是背後的推手。」

陳芳明更讚許移工文學獎作品，「大部分都具有雙重視野，一隻眼睛面對台灣，一隻眼睛回望故鄉。我喜歡他們文字中的真摯感情，更喜歡他們把台灣當做自己的第二故鄉。」

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