和陳彥伯濕吻、熊抱 骨感妹身份遭起底！
2016-09-22 07:56
〔即時新聞／綜合報導〕已婚的市議員陳彥伯被拍到和一名「骨感妹」互動親密，在公開場合上演濕吻、熊抱，不過「女主角」被起底，竟然是已婚身份，而且還有小孩，更有媒體報導，骨感妹住在淡水，任職於國安局，是33歲的已婚Ｈ女。
《壹週刊》前天向陳彥伯求證與骨感妹用餐一事，當時他透露骨感妹是名中央部會官員，還說：「認識好一陣子了，因為她是官員，必須接觸我們這些民意代表和媒體，所以我們才會認識，但坦白講她的官不大，就是個普通的薦任官而已。」陳當時解釋「她受訓的中心就在內湖，而我又剛好在附近錄完影，才會在美麗華吃飯。」
《蘋果日報》報導，陳彥伯昨被問到骨感妹身分，他先否認骨感妹是市府官員，但問到骨感妹是不是國安局人員，他沒否認，改說不便透露，但國安局方面，否認骨感妹是該局人員。外傳骨感妹去年才獲頂尖國立大學碩士學位，丈夫也是公務員。
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