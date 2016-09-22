認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...

陳彥伯被爆婚外情。（資料照，記者郭逸攝）

2016-09-22 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕已婚議員陳彥伯被爆婚外情，他也出面坦言出軌，與他交情甚篤的議員鍾小平昨爆料，難怪陳彥伯最近變愛美還想減肥。

和陳彥伯認識20多年，鍾小平透露陳不太會講到家務事，私生活相當低調，最近他發現陳彥伯變得很愛美又想減肥，所以他就當陳的健身教練，沒想到卻傳出他外遇的事情，讓人感到相當意外。

《蘋果日報》報導，有媒體人透露，陳彥伯頗有女人緣，常自稱對把妹很有辦法，也曾在節目上暢談「外遇怎麼哄女人」。