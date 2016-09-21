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台北農產人事案 中華民國農會總幹事：干「張」底事

2016-09-21  21:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對外界頻傳前雲林縣長張榮味長期把持台北農產運銷公司，中華民國農會總幹事張永成今天強調，台北農產是體制完善、運作公開透明的公司，主管單位是台北市政府、農委會，干「張」底事。

張永成指出，台北農產運銷公司現有員工超過500人，組織健全、運作正常，平均年營業額超過200億，穩定產地與消費地的農產運銷，如今卻因政治力介入，刻意造成人事紛擾、員工恐慌，甚至任意以政治力污衊張榮味和他，讓人難以苟同。

張永成表示，台北農產主管機關是台北市政府，中央目的事業主管機關是農委會，他們能蹤容誰胡作非為？若有不法或私相授受的問題恐怕早就有司法單位介入，難道所有主管機關都是盲目？都睡著了嗎？

張永成指出，雲林是全國最大農產生產地，由雲林人出任台北農產總經理的是張清良及雲林女婿韓國瑜近8年，他們的專業及認真都可以接受全國承銷人甚至農民檢視，不容抹殺。

張永成戲稱張榮味一年到台北農產不到一次，認識的員工恐怕連5根手指頭都不到，有心人士「長期把持」之說，對張榮味實有失公允。

張榮味今天面對外界流言不斷一笑置之，在虎尾一如昔日和家人及朋友會晤，對台北農產人事，他認為只要夠專業、對員工好、能造福農民，創造產、銷雙贏，誰做？他都沒意見。

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  • 中華民國農會總幹事張永成強調，台北農產是體制完善、運作公開透明的公司，不容污衊。（記者廖淑玲攝）

    中華民國農會總幹事張永成強調，台北農產是體制完善、運作公開透明的公司，不容污衊。（記者廖淑玲攝）

  • 前雲林縣長張榮味對台北農產人事紛擾一笑置之。（記者廖淑玲攝）

    前雲林縣長張榮味對台北農產人事紛擾一笑置之。（記者廖淑玲攝）

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