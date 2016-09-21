紐國奇異果行銷大將 接掌台灣國際農業開發公司
2016-09-21 21:21
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統競選期間的政見之一，國家級的台灣國際農業開發公司將於10月掛牌成立，並於今日正式公開徵才，此外農委會指出，將由紐西蘭奇異果公司前全球行銷總裁陳郁然領軍。
農委會新聞稿指出，台灣國際農業開發公司由台灣肥料有限公司的子公司台肥生技公司重組清算而成，預計將在10月掛牌成立，並於今日正式徵才，此外農委會副主委陳吉仲表示，該公司不同於國營事業，是百分之百的民營公司。
陳吉仲指出，陳郁然過去曾提出許多農產外銷的專業建言，受到總統高度重視與信賴，所以從台灣國際農業開發公司籌備以來，農委會多次力邀陳郁然總裁出面領軍，最終獲得首肯。
陳吉仲表示，希望徵求熟悉農產品栽培與輸送管理、國外目標市場調查與開發、出口業務處理，及農產品行銷企劃與執行方面的人才，此外陳吉仲指出，由於是國際貿易公司，應徵人員需具備英語或日語能力，或是其他外語專長。
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