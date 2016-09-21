民進黨控杯葛議長補選 國民黨駁斥反擊

2016-09-21 20:58

〔記者王俊忠／台南報導〕針對民進黨南市黨部指控市議會國民黨團刻意杯葛臨時會議程及補選議長事宜，國民黨南市黨部主委莊占魁嚴正駁斥民進黨部主委顏純左的不實指控，呼籲民進黨正大光明，勿一再混淆大眾視聽。

莊占魁強調，國民黨團舉動與之前民進黨團不進議會200多天相比是天差地遠，民主政治的真諦是監督與制衡，南市議會不是「南市議事局」，補選議長應由議員自由意志產生，期盼民進黨與市長賴清德能用理性態度，展現執政黨的氣度與責任感。

莊占魁表示，台南市究竟是市民作主還是市長作主？從上一屆市議會能否充分發揮監督之責的表現，市民是看在眼裡，心底也有數。國民黨團期盼議會運作能恢復常態，要求賴市長勿再介入補選議長事宜，這樣的訴求並沒有與民進黨追求社會公平正義的精神悖離。反觀，民進黨放縱行政權擴張，多次製造府會對立，不僅違反社會期待，更辜負市民託付與期望。

另對民進黨在20日已完成議會黨團成員連署召開臨時會及送件，莊占魁表示，一切依法處理。