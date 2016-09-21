基隆建港130週年活動 議員批行銷效益有限
2016-09-21 20:15
基隆6月底舉辦建港130週年活動，議員批評行銷基隆的效益十分有限。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府6月底舉辦基隆市建港130週年系列活動，風光落幕，市議會今天邀市府相關局處辦理「建港130年活動」報告專案會議，多名議員質疑「建港130年活動」未發揮在地特色，行銷基隆的效益十分有限，淪為市長林右昌的個人包裝造勢活動。
文化局長彭俊亨澄清，今年度要辦理的相關活動，都納入「建港130年活動」裡，歷經9次籌備會整合資源，讓外界從不同視角看見基隆，光是其中一項老鷹嘉年華活動就超過1萬8000人次參與，帶動市民參與也提高城市知名度。
市議員楊石城、呂美玲、秦鉦表示，「建港130年活動」是要把整個城市行銷出去，但活動辦了一整年，卻看不到任何效益，淪為特定個人的包裝宣傳，才會出現市長民調排名大幅提升，但在基隆市幸福指數調查卻是倒數第3的情況。
市議員藍敏煌也指出，去年底議會刪除文化局編列的200萬元「建港130年活動」預算後，市府對外仍堅持擴大辦理，並將財政處200萬元的菸酒政令宣導活動和「建港130年活動」綁在一起，批評是掛羊頭賣狗肉。
市議員游祥耀、施世明、陳東財則認為應該多給予市政團隊鼓勵，舉辦活動有助提升基隆的能見度，甚至還要請市府多多舉辦大型活動；最後議長宋瑋莉做出決議，呼籲市府尊重議會的預算審查權，已刪除的預算不宜以其他科目或名目另行辦理。
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