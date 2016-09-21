民進黨創黨30影像展 小英：記載民主轉型關鍵時刻

2016-09-21 18:57

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕民進黨將於9月26日，舉辦「創黨30 挑戰30」的影像紀錄展，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天傍晚在臉書貼文，邀請台灣人民一起參與。

蔡英文說，這不僅是民進黨創黨30年的紀錄，也記載了台灣民主轉型的關鍵時刻，是所有台灣人的歷史。這段歷史當中，有自由的信仰，有民主的理想，也有改變的勇氣。因為這些元素，才成就了今天的民主台灣。

蔡英文在臉書上貼文表示，民進黨將於9月26日，舉辦「創黨30 挑戰30」的影像紀錄展，同時也拍攝了5支「我們的民主時代」紀錄片，記錄支持者和黨工，為台灣民主奮鬥的身影。邀請所有支持者和朋友，一起共襄盛舉。沒有大家的支持，民進黨不可能茁壯成長。希望透過影像紀錄展和影片，向大家致上最高的敬意。

蔡英文強調，我們會承接這一段歷史，團結一致，穩健改革、走向進步。這就是我們舉辦這次活動的主要目的。「創黨30 挑戰30」，回顧過去，展望未來，民進黨會跟人民站在一起，克服挑戰。誠摯邀請大家一起參與。

「創黨30 挑戰30」影像展將在9月26日（一）、9月27日（二）下午2點到晚上9點，28日（三）上午10點至晚上9點在台北中山堂光復廳展出，更多資訊請上創黨30 挑戰30查詢。