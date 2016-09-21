中市追加預算未二讀 民進黨團譴責國民黨

2016-09-21 19:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市105年度總預算第二次追加預算案未完成二讀，市府表示，此次追加預算多為重要且急迫施政項目，進度與流程勢必大受影響，市府對此表達遺憾，並將加強與議會溝通，爭取補救機會。

市府新聞局長卓冠廷指出，此次追加預算案包括道路橋樑養護小型工程計畫、路平專案、雙港輕軌系統延伸路網可行性研究、公車跨縣市苗栗與南投計畫、里鄰長工作外套、托育一條龍幼兒學前教育補助、新社花海活動接駁車、義交協助費、老人健保補助等，多為重要且急迫施政項目，預算未獲通過，對市政影響甚大。由於市長林佳龍明天將至歐洲考察及招商，已指示副市長林陵三加強與議會溝通，爭取補救機會。

交通局長王義川表示，跨縣市公車預算未通過，將影響教職員生與上班族通勤需求，為避免損及民眾權益，該局會設法解決。民政局長蔡世寅則表示，原希望可以讓里鄰長在今年寒冬中拿到工作外套，因追加預算未於此次臨時會通過，他感到遺憾。

在老人健保補助追加3億元方面，社會局長呂建德說，該局尊重議會，將從今年起落實排富。建設局也追加路平專案4億元，該局表示，未來工程進度恐受影響。

市議會民進黨團今天也召開記者會，嚴厲譴責國民黨議員手段野蠻，漠視民意。黨團總召吳敏濟指出，這次追加預算案中，都是攸關市民權益的建設及政策，經過臨時會10天會期嚴格審查，每一筆預算都是議員們詳加討論、協商的結果，未料，國民黨議員擋下所有預算，對於國民黨團以野蠻、粗暴的方式杯葛預算，民進黨團呼籲市民共同譴責。

國民黨團書記長楊正中則表示，市府追加預算違法編列，議員無法取得共識，並非藍營議員刻意杯葛，是出席議員額數未過半，依照台中市議會議事規則第23條，被迫散會。