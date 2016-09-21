內政部擬修法「老屋健檢始得買賣」 柯文哲：支持修法

2016-09-21 19:29

〔記者何世昌／台北報導〕內政部次長花敬群今下午在「避開921地震的危險基因讓防災型都更真正防災」研討會指出，內政部正研擬修法推動30年以上老屋買賣要附健檢證明，讓買方買得安心。議員許淑華傍晚質詢指出，北市府正好推動老屋健檢，若北市府支持此想法，不僅有助中央修法，也能拉抬民調；柯文哲回應，樂見修法。

柯文哲表示，支持修法，因為921前老房沒有防震係數，大地震來很容易倒塌，「北市約有46萬戶老房」。

但許淑華提醒，修法方向保障買方權益，但提高賣方成本，要有配套才不會衝擊民調。

對此副市長林欽榮回應，北市府二備金提撥800萬元、中央提撥4200萬元，共5000萬元補助台北市民進行兩級房屋健檢；初評補助8000元、詳評補助30萬元。都發局補充，二分之一以上住戶同意，即可以「棟」為單位，申請健檢補助；並強調老屋健檢無截止日期，未來仍會持續推動。

另外，許淑華提到房屋稅調漲問題，經她試算，豪宅與民宅調漲費率不成正比；前者僅漲1.4倍、後者卻高達2.6倍，難怪民怨四起。根據《房屋稅條例》第十一條，每3年重行評定一次，並應依其耐用年數予以折舊；換言之，房屋稅需納入折舊，且還能調降，要求北市府要再深思。

許淑華說，房屋稅方案雖未定案，但房東因預期心理已醞釀漲租金，將成本轉嫁給租客、店面；最後導致小吃店漲價、物價飛漲，倒霉的還是市民。「錯誤的政策比貪污更可怕！」

柯文哲回應，「房東不用漲啦，都還沒決定，漲什麼」。

許反譏，你常常還沒確定就亂講！柯表示，「以前就是沒經驗才亂講，現在不會了」，房屋稅也是按照議員意見再修正。