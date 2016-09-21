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罵藍營議員詐騙 王鴻薇反嗆 柯P啞口無言

2016-09-21  18:45

〔記者郭逸／台北報導〕台北市長柯文哲今天再次語出驚人，抨擊質詢的國民黨市議員吳世正是「詐騙議員」。隨後，同黨籍市議員王鴻薇反批柯才是詐騙市長；她說，向市府索取大巨蛋相關資料，市府均回覆「無法提供相關資料」，遠雄釋出的善意是什麼？公文簽核暫緩解約是什麼？通通沒下文。

柯在備詢台上被問得啞口無言。王鴻薇持續加碼提到，柯的臉書說，遠雄釋出善意，大巨蛋暫緩解約，會以正式公文回覆遠雄，至今還沒簽核，「莊孝維，再騙！」她又說，柯9月8日提到遠雄釋出善意，才會暫緩解約，「善意是什麼？都沒人知道。」

「市府不該透明公開嗎？」王鴻薇要求市府一天內把所有資料以書面回覆，否則大巨蛋就是「柯文哲擺爛紀念館」。

同黨籍市議員徐弘庭說，大巨蛋變成柯文哲選舉的絆腳石，柯就要拆掉，但處理方式和時間不清不楚，「到底要多久才可以看到結果？」柯回應，以原則而定，沒有固定時間。

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  • 柯文哲今天在議會嗆議員，被王鴻薇反嗆是「詐騙市長」，罵得柯文哲無言以對。（記者方賓照攝）

    柯文哲今天在議會嗆議員，被王鴻薇反嗆是「詐騙市長」，罵得柯文哲無言以對。（記者方賓照攝）

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